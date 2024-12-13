Семья калининградцев организовала нелегальную продажу алкоголя

На незаконной торговле алкоголем попался житель Калининградской области, его жена, отец и брат. О поимке преступников сообщает пресс-служба областного УМВД.
Преступная группа занималась незаконным производством и оборотом этилового спирта и готовой алкогольной продукции. Организатором прибыльного производства оказался 37-летний житель поселка Краснополянское, который в дело взял родню.
На территории Черняховского района из незаконного оборота изъято более 6 тысяч литров спирта и почти 500 литров спиртных напитков, упаковочный материал, этикетки и тара. Общая стоимость изъятого алкоголя превысила 1,1 млн рублей.
Обнаружили и изъяли стражи порядка и более 18 тысяч пачек немаркированных сигарет, компьютеры, мобильные телефоны и документы, а также более 1,5 млн рублей.
Заведено уголовное дело.