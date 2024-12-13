Министру здравоохранения Владимирской области грозит десять лет тюрьмы

По версии следствия, с 2021 года обвиняемый, являясь главврачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял выплаты подчиненным, часть они отдавали ему. Продолжил он этим заниматься и после назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года, и при получении очередной суммы 11 декабря был задержан с поличным сотрудниками УФСБ. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.