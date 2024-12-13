Министру здравоохранения Владимирской области грозит десять лет тюрьмы

Следственное управление СКРФ в пятницу сообщило, что задержан министр здравоохранения Владимирской области, его обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение с использование служебного положения в крупном размере) и пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности). Как сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону, «противоправная деятельность министра здравоохранения Владимирской области Янина В. А.» выявлена и задокументирована сотрудниками ведомства.
Максимальное наказание по части 3 статьи 160 УК РФ предполагает лишение свободы на срок до шести лет, по части 3 статьи 286 УК РФ — на срок от трех до десяти лет.
По версии следствия, с 2021 года обвиняемый, являясь главврачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял выплаты подчиненным, часть они отдавали ему. Продолжил он этим заниматься и после назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года, и при получении очередной суммы 11 декабря был задержан с поличным сотрудниками УФСБ. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.