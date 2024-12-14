Не принес выпивку: в Приморье обиженный пасынок зарезал отчима мачете и сядет в тюрьму на семь лет

В Приморье Ольгинский районный суд приговорил местного жителя к семи годам колонии строгого режима за жестокое убийство отчима. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
Жителю Приморья придется семь лет провести в тюрьме за убийство отчима с помощью мачете. Трагедия разыгралась в одном из сел Ольгинского района в апреле 2024 года. Мужчина жил в одной квартире вместе со своим отчимом, оба перебивались случайными заработками. Отсутствие дисциплины привело к увлечению алкоголем.
В один из дней отчим предложил сходить за спиртным, а когда вернулся, сказал, что выпивки не нашел. Это известие разозлило пасынка — он видел, что родственник еле держится на ногах, а значит, где-то уже принял на грудь. Разъяренный мужчина схватил мачете, который хранился в квартире, и ударил отчима в ногу. Рана оказалась смертельной для пострадавшего — он умер на месте происшествия от обильной кровопотери.
Убийцу задержали, после суда он должен будет ближайшие семь лет провести в колонии строгого режима. Помимо этого, с подсудимого взыскали 93 тысячи рублей за причинение материального ущерба и потребовали возмещение морального ущерба на сумму в один миллион рублей. Эти деньги получит сестра погибшего.