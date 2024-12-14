Не принес выпивку: в Приморье обиженный пасынок зарезал отчима мачете и сядет в тюрьму на семь лет

В один из дней отчим предложил сходить за спиртным, а когда вернулся, сказал, что выпивки не нашел. Это известие разозлило пасынка — он видел, что родственник еле держится на ногах, а значит, где-то уже принял на грудь. Разъяренный мужчина схватил мачете, который хранился в квартире, и ударил отчима в ногу. Рана оказалась смертельной для пострадавшего — он умер на месте происшествия от обильной кровопотери.