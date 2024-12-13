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В МЦУ Краснодара объяснили, что произошло в «OZ Молле» 13 декабря

В Сети распространилась информация о том, что в Краснодаре эвакуировали посетителей торгового центра «OZ Молл». По словам очевидцев, к зданию подъехали пожарные машины.

Источник: Новая Кубань

Данную ситуацию в своем Телеграм-канале разъяснил МЦУ города. Оказалось, что в ходе проведения штукатурных работ внутри помещения повредили электропроводку. Это не повлекло за собой возгорания, в связи с чем эвакуация не потребовалась.

Уточняется, что для устранения повреждения на место случившегося были направлены специалисты.

МЧС