Данную ситуацию в своем Телеграм-канале разъяснил МЦУ города. Оказалось, что в ходе проведения штукатурных работ внутри помещения повредили электропроводку. Это не повлекло за собой возгорания, в связи с чем эвакуация не потребовалась.
Уточняется, что для устранения повреждения на место случившегося были направлены специалисты.
В МЦУ Краснодара объяснили, что произошло в «OZ Молле» 13 декабря
В Сети распространилась информация о том, что в Краснодаре эвакуировали посетителей торгового центра «OZ Молл». По словам очевидцев, к зданию подъехали пожарные машины.
Данную ситуацию в своем Телеграм-канале разъяснил МЦУ города. Оказалось, что в ходе проведения штукатурных работ внутри помещения повредили электропроводку. Это не повлекло за собой возгорания, в связи с чем эвакуация не потребовалась.