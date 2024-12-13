Mash: уголовное дело о гибели кота Твикса прекращено

«Уголовное дело о смерти кота Твикса прекращено. Наказывать никого не будут из-за “недоказанности умысла”», — говорится в публикации.
Сообщается, что адвокат хозяина кота намерен обжаловать решение о прекращении дела.
11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург высадила на остановке в Кирове кота Твикса, который сбежал из переноски и гулял по вагону. После нескольких дней поисков животное нашли мертвым. Сообщалось, что Твикс умер из-за ран от укусов и обморожения.
В связи с произошедшим СК завел уголовное дело о жестоком обращении с животными.