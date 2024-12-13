Mash: уголовное дело о гибели кота Твикса прекращено

11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург высадила на остановке в Кирове кота Твикса, который сбежал из переноски и гулял по вагону. После нескольких дней поисков животное нашли мертвым. Сообщалось, что Твикс умер из-за ран от укусов и обморожения.