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Mash: уголовное дело о гибели кота Твикса прекращено

Следователи приняли решение о прекращении уголовного дела о гибели кота Твикса, которого прошлой зимой высадили из поезда, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Аргументы и факты

«Уголовное дело о смерти кота Твикса прекращено. Наказывать никого не будут из-за “недоказанности умысла”», — говорится в публикации.

Сообщается, что адвокат хозяина кота намерен обжаловать решение о прекращении дела.

11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург высадила на остановке в Кирове кота Твикса, который сбежал из переноски и гулял по вагону. После нескольких дней поисков животное нашли мертвым. Сообщалось, что Твикс умер из-за ран от укусов и обморожения.

В связи с произошедшим СК завел уголовное дело о жестоком обращении с животными.