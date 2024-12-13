В Тольятти местный житель поджег детскую площадку

Инцидент случился в середине декабря. Местная жительница сообщила правоохранителям о поджоге площадки в парке Комсомольского района, сообщает ГУ МВД по региону. Полицейские опросили очевидцев и осмотрели место происшествия.
На допросе задержанный подозреваемый сообщил, что поджог площадку из-за конфликта с застройщиком жилого комплекса.
Он трудился в компании разнорабочим, а после того, как перестал ходить на работу, посчитал, что работодатель с ним не до конца расплатился. Поджог площадки был своеобразной местью за это. Подозреваемый совершил его после употребления алкоголя.