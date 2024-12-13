На Ленинском проспекте столкнулись автобус и троллейбус. Есть пострадавшие

На перекрестке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта, рассказали очевидцы в tg-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Отмечается, что 13 декабря столкнулись автобус и троллейбус. Последний поворачивал налево в парк.
Судя по кадрам, которые сделали горожане, в результате аварии пострадали люди. На месте работали медики скорой помощи.
Происшествие собрало пробку: участок проспекта окрасился бордовым в сервисе «Яндекс. Карты». Все детали и обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее на Piter.TV: в Ленобласти человек, похожий на полковника МЧС, пьяным влетел в забор.
UPD: по факту ДТП прокуратура Петербурга проводит проверку.