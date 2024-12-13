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На Ленинском проспекте столкнулись автобус и троллейбус. Есть пострадавшие

На месте работали медики скорой помощи.

На перекрестке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта, рассказали очевидцы в tg-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Отмечается, что 13 декабря столкнулись автобус и троллейбус. Последний поворачивал налево в парк.

Судя по кадрам, которые сделали горожане, в результате аварии пострадали люди. На месте работали медики скорой помощи.

Происшествие собрало пробку: участок проспекта окрасился бордовым в сервисе «Яндекс. Карты». Все детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти человек, похожий на полковника МЧС, пьяным влетел в забор.

UPD: по факту ДТП прокуратура Петербурга проводит проверку.