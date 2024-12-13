Волгоградка незаконно открыла банковские счета на 10 человек

Как сообщили в пресс-службе ведомства, жительницу Волгоградской области подозревают в неправомерном воздействии на автоматизированную банковскую систему, отнесенную к критической информационной инфраструктуре РФ, с использованием служебного положения.
42-летняя женщина, занимая должность начальника почтового отделения связи, использовала личную учетную запись для выполнения ключевых показателей эффективности. Установлено, что она получила неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в автоматизированной банковской системе, с целью ее модификации. В результате женщина незаконно открыла банковские счета на 10 человек без клиентских обращений.
Следственный отдел УФСБ России по Волгоградской области возбудил в отношении подозреваемой уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 274.1 УК России.
В настоящее время ведется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов, лиц и обстоятельств произошедшего.