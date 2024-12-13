Волгоградка незаконно открыла банковские счета на 10 человек

42-летняя женщина, занимая должность начальника почтового отделения связи, использовала личную учетную запись для выполнения ключевых показателей эффективности. Установлено, что она получила неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в автоматизированной банковской системе, с целью ее модификации. В результате женщина незаконно открыла банковские счета на 10 человек без клиентских обращений.