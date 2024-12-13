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В Башкирии выставили на торги артестованные квартиры должников

В Башкирии на аукцион выставили арестованные квартиры по ценам от 2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с молотка пустят арестованную недвижимость должников. Квартиры изъяли у жителей республики, задолжавших приставам. Так, самое дешевое жилье находится в Стерлитамаке по проспекту Октября. Начальная стоимость лота составляет 1,96 млн рублей.

Самая дорогая арестованная квартира оценена в 13,7 млн рублей. Она находится в Уфе на Зорге.

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Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 января 2025 года через электронную площадку «РТС-тендер». Сами торги назначены на 16 января.

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