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Остановлен поиск 15-летней девочки, которая ушла из дома и исчезла в Перми

Она пропала 12 декабря.

Поиск девочки, которая ушла из дома и пропала в возрасте 15-ти лет, окончен в Перми, сообщил поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

Речь идёт о жительнице краевой столицы, которая исчезла 12 декабря. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в последний раз юную пермячку видели, когда она вышла из дома в Орджоникидзевском районе. Спустя несколько часов её местонахождение оставалось неизвестным. Вечером 12 декабря волонтёры объявили поиск подростка.

На ориентировке со снимком девочки сообщалось, что она выглядит старше своего возраста. В момент исчезновения на ней была тёмная одежда. В случае появления информации о пропавшей пермякам предлагали срочно сообщить об этом в полицию.

Днём 13 декабря стало известно, что поиск остановлен. Как рассказали волонтёры «ПрикамьеПоиск», девочка была найдена.

«Найдена! Жива! Всем спасибо за помощь!» — поделились в поисковом отряде.

Подробности о том, где находилась после исчезновения 15-летняя девочка, в организации не сообщили и призвали жителей города снять репосты.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал историю пермяка, который заблудился в родном городе и забыл свой домашний адрес. Мужчина бродил по городу и просил у окружающих помощи.