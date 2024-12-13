Воронежец в больнице украл 203 тыс рублей у соседа по палате

В полицию Ельца обратился 34-летний местный житель, у которого с банковского счета похитили 203 тыс. рублей. Подозреваемым по делу стал 25-летний воронежец. Установлено, что мужчины проходили лечение в одном медицинском учреждении и лежали в одной палате. Об этом случае рассказали в управлении МВД по Липецкой области в пятницу, 13 декабря.