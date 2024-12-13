Суд вынес приговор фигурантам дела об организации подпольных казино в Москве

Деятельность преступного сообщества была пресечена в сентябре 2018 года. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). «В ходе операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов осенью 2018 года на территории Москвы, была выявлена и пресечена незаконная деятельность 14 игровых клубов и казино, проведено более 100 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек», — напомнили в главке.