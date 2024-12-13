Суд вынес приговор фигурантам дела об организации подпольных казино в Москве

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, суд признал виновным и приговорил 50-летнего руководителя преступного сообщества к 16 годам лишения свободы, 12 участников — к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет, одного участника — к 4 годам лишения свободы условно. Кроме того, в отношении 49 лиц уголовные дела еще рассматриваются в столичных судах Москвы. «Пять фигурантов объявлены в международный розыск», — сказал собеседник агентства.
По данным ГУ МВД, противоправную деятельность фигуранты замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы. Там они проводили незаконно азартные игры с использованием специального оборудования. В преступном сообществе действовала строгая конспирация, низовые члены не знали руководителей, связь с ними осуществлялась через IP-телефонию и мессенджеры. Роли соучастников были четко распределены. Руководителя преступной организации знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц.
Деятельность преступного сообщества была пресечена в сентябре 2018 года. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). «В ходе операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов осенью 2018 года на территории Москвы, была выявлена и пресечена незаконная деятельность 14 игровых клубов и казино, проведено более 100 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек», — напомнили в главке.
В столичной прокуратуре уточнили, что организатор преступного сообщества 50-летний житель Санкт Петербурга Антон Бажанов, приговоренный к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, скрылся от суда, он объявлен в розыск. «Остальные осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», — сказали в надзорном ведомстве столицы.
В пресс-службе столичного ГСУ СК добавили, что проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, собраны исчерпывающие доказательства, полностью изобличающие вину всех фигурантов. «Объем уголовного дела составил более 1 тыс. томов», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале. Фигуранты дела осуществляли незаконное проведение азартных игр вне игорных зон с использованием игрового оборудования в многочисленных помещениях на территории столичного региона под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО «Панорама».