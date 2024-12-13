Жителя Аларского района осудили на 13 лет за кражу бочки и разбойное нападение

— А 26 октября этого же года в селе Табарсук осужденный, надев маску, пробрался в дом к 70-летней женщине и заставил ее отдать 300 рублей. Из кошелька, выпавшего у испуганной пенсионерки, забрал еще 1,3 тысячи рублей и скрылся с места преступления. В этот же день его задержали и поместили под стражу, — рассказали в агентстве.