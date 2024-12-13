Жителя Аларского района осудили на 13 лет за кражу бочки и разбойное нападение

В Аларском районе вынесли приговор 38-летнему мужчине за разбой и кражу бочки. Об этом сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на прокуратуру и МВД Иркутской области.
26 июля 2023 в поселке Кутулик подсудимый похитил из ограды своего знакомого, который уехал на вахту за пределы региона, 900-литровую металлическую бочку, стоимость 35 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию.
— А 26 октября этого же года в селе Табарсук осужденный, надев маску, пробрался в дом к 70-летней женщине и заставил ее отдать 300 рублей. Из кошелька, выпавшего у испуганной пенсионерки, забрал еще 1,3 тысячи рублей и скрылся с места преступления. В этот же день его задержали и поместили под стражу, — рассказали в агентстве.
Сейчас стало известно, что мужчину отправили в колонию строго режима на 13 лет с ограничением свободы на один год и два месяца. Также он выплатит пострадавшим 36,6 тысяч рублей, а пенсионерке еще и компенсацию морального вреда — 500 тысяч рублей.
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