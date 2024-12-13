В Минске грузчик лишил наследства соседа по коммуналке

В милицию обратился 49-летний минчанин, рассказавший, что из его комнаты в коммунальной квартире пропали 7 тысяч долларов. Мужчина пояснил, что крупная сумма была получена им в наследство. Но еще он как-то рассказал своему соседу по коммуналке, работающему грузчиком, о том, что у него хранятся наличные деньги.