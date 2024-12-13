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В Минске грузчик лишил наследства соседа по коммуналке

Грузчик украл и потратил наследство соседа-минчанина.

Источник: Комсомольская правда

В Минске сосед по коммуналке обокрал знакомого, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился 49-летний минчанин, рассказавший, что из его комнаты в коммунальной квартире пропали 7 тысяч долларов. Мужчина пояснил, что крупная сумма была получена им в наследство. Но еще он как-то рассказал своему соседу по коммуналке, работающему грузчиком, о том, что у него хранятся наличные деньги.

Зная, что сосед периодически не запирает дверь своей комнаты в коммуналке, 38-летний грузчик зашел в комнату и украл наличность, которая хранилась в нише дивана.

За украденные деньги подозреваемый купил технику, а также личные вещи для себя и сожительницы. Ранее фигурант уже был судим за имущественные преступления, теперь ему инкриминируют кражу.

А еще минчанин попал в милицию из-за $5000, подаренных польской бабушкой жены.

Также КГК сказал, что в Гомеле магазин продавал завтрашний хлеб.

Между тем новое мошенничество с проблемами со связью распространяется в Беларуси.