В Калининграде легковушка насмерть сбила 93-летнюю пенсионерку

В Калининграде пожилая женщина погибла под колёсами легковушки. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
ДТП произошло около 11:30 пятницы, 13 декабря, на ул. Богатырской в районе дома № 7. Пожилую женщину сбил Audi. За рулём был молодой человек, который говорил, что женщина шла по тротуару, потеряла равновесие и сама упала на дорогу прямо перед его авто.
«На место первыми примчались пожарные, они “качали” бабушку, но, судя по всему, реанимация не помогла. Медики скорой приехали очень быстро, но пострадавшая умерла», — рассказал очевидец.
По данным источника в экстренных службах региона, погибшей было 93 года. Водитель — 2004 года рождения.