В Калининграде легковушка насмерть сбила 93-летнюю пенсионерку

ДТП произошло около 11:30 пятницы, 13 декабря, на ул. Богатырской в районе дома № 7. Пожилую женщину сбил Audi. За рулём был молодой человек, который говорил, что женщина шла по тротуару, потеряла равновесие и сама упала на дорогу прямо перед его авто.