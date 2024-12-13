В Омской области водитель детского автобуса устроил гонки на трассе

Нарушение увидели сотрудники ДПС. Они остановили водителя, который пояснил, что группа опаздывала на мероприятие. Поэтому водитель в метель выскочил на встречку. В этот момент в автомобиле были 6 школьников и один сопровождавший их педагог. Водителя оштрафовали.