В Омской области водитель детского автобуса устроил гонки на трассе

УМВД России по Омской области сообщило о нарушении ПДД водителем школьного автобуса, который выехал на встречку, чтобы обогнать другую машину.
Нарушение увидели сотрудники ДПС. Они остановили водителя, который пояснил, что группа опаздывала на мероприятие. Поэтому водитель в метель выскочил на встречку. В этот момент в автомобиле были 6 школьников и один сопровождавший их педагог. Водителя оштрафовали.
Ранее мы сообщали, что пассажирский микроавтобус попал в аварию на трассе Омск — Нижняя Омка. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 25 ноября, в районе 19 километра трассы в половине шестого вечера.