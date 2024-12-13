Диверсанта из Белоруссии приговорили в Воронеже к 15 годам

Ранее ФСБ России рассказало подробности этого дела. В январе 2024 года, после отбытия наказания в Белоруссии за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ, молодой человек установил контакт с сотрудником украинских спецслужб по кличке Юрий. Помог ему в этом проживавший в Харькове неоднократно судимый за совершение краж в Москве гражданин Украины Отари Данько по кличке Гриша Московский. По заданию Юрия 5 февраля 2024 года фигурант прибыл в Тулу, где изготовил самодельное зажигательное устройство и поджег электроподстанцию. После предоставления куратору видео с отчетом, Масюкович получил деньги на банковскую карту и очередное задание — выехать в Воронеж для совершения поджогов трансформаторной электроподстанции и насосной станции.