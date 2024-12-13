Диверсанта из Белоруссии приговорили в Воронеже к 15 годам

Воронежский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего гражданина Белоруссии Степана Масюковича, обвиненного в диверсии на территории Тульской области и попытке диверсии в Воронежской области (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Заседание состоялось в четверг, 12 декабря. Мужчину признали виновным, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Из них три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшееся время — в колонии строгого режима.
Ранее ФСБ России рассказало подробности этого дела. В январе 2024 года, после отбытия наказания в Белоруссии за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ, молодой человек установил контакт с сотрудником украинских спецслужб по кличке Юрий. Помог ему в этом проживавший в Харькове неоднократно судимый за совершение краж в Москве гражданин Украины Отари Данько по кличке Гриша Московский. По заданию Юрия 5 февраля 2024 года фигурант прибыл в Тулу, где изготовил самодельное зажигательное устройство и поджег электроподстанцию. После предоставления куратору видео с отчетом, Масюкович получил деньги на банковскую карту и очередное задание — выехать в Воронеж для совершения поджогов трансформаторной электроподстанции и насосной станции.
Статья, по которой судили белорусского диверсанта, предусматривает до 20 лет лишения свободы. Вину осужденный признал частично.
Ранее за попытку подрыва железной дороги в Воронеже суд назначил украинскому агенту Александру Димитренко 22,5 года колонии строгого режима. Для преступления мужчина подготовил около 2 кг взрывчатого вещества и девять взрывателей различных типов. Взрывоопасные вещества он хранил по месту жительства.