Россиянка отсудила миллион рублей за удаление зубов: подробности дела

Женщина заплатила за протезирование зубов крупную сумму денег, но осталась недовольна результатом — из-за процедуры у нее начались сильные боли. Обратившись в другую клинику, она узнала, что способ лечения и протезирования не отвечал требованиям диагноза, да и основания для удаления ряда зубов отсутствовали.