Россиянка отсудила миллион рублей за удаление зубов: подробности дела

В Хабаровске местная стоматологическая клиника выплатила 1,1 млн рублей за удаление женщине 16 зубов без наличия показаний для данной процедуры. Об этом сообщила в своем телеграм-канале прокуратура Хабаровского края.
Еще в октябре 2023 года жительница краевой столицы обратилась в стоматологическую больницу, желая вылечить больные зубы и поставить протезы. Но специалисты клиники почему-то удалили ей 16 зубов, поставив вместо них протезы. Необходимость в этой процедуре отсутствовала.
Женщина заплатила за протезирование зубов крупную сумму денег, но осталась недовольна результатом — из-за процедуры у нее начались сильные боли. Обратившись в другую клинику, она узнала, что способ лечения и протезирования не отвечал требованиям диагноза, да и основания для удаления ряда зубов отсутствовали.
Пациентка клиники обратилась в суд с соответствующим иском. Районный суд принял решение об удовлетворении искового заявления и взыскал со стоматологической клиники потраченные россиянкой на протезирование денежные средства, а также неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. В общей сложности клиника заплатила пациентке 1,1 млн рублей.
Отметим, что суды часто встают на сторону пациентов, которым причинили вред в медицинских клиниках. Например, в Волгограде пациентка получила компенсацию в размере 1,2 млн рублей за пластическую операцию, которая лишь ухудшила ее внешность.
Как свидетельствует судебная практика, в зависимости от тяжести последствий неправильного лечения рассчитывается и сумма компенсации. Например, в Нижегородской области пациент высудил 30 тысяч рублей у стоматологической клиники за удаление двух зубов без достаточных оснований.