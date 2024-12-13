Нижегородка фиктивно прописала двух мигрантов в общежитии

Нарушение миграционного законодательства, связанное с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан, выявили в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
53-летняя нижегородка, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков, в начале июля текущего года оформила документы на регистрацию двух граждан ближнего зарубежья в своей комнате общежития на улице Чаадаева, хотя знала, что они не собирались там проживать.
В результате было возбуждено уголовное дело. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что двое нижегородцев фиктивно прописали в своих квартирах девятерых мигрантов.