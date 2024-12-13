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Нижегородка фиктивно прописала двух мигрантов в общежитии

Возбуждено уголовное дело.

Нарушение миграционного законодательства, связанное с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан, выявили в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

53-летняя нижегородка, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков, в начале июля текущего года оформила документы на регистрацию двух граждан ближнего зарубежья в своей комнате общежития на улице Чаадаева, хотя знала, что они не собирались там проживать.

В результате было возбуждено уголовное дело. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что двое нижегородцев фиктивно прописали в своих квартирах девятерых мигрантов.