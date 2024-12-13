Нижегородка фиктивно прописала двух мигрантов в общежитии

53-летняя нижегородка, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков, в начале июля текущего года оформила документы на регистрацию двух граждан ближнего зарубежья в своей комнате общежития на улице Чаадаева, хотя знала, что они не собирались там проживать.