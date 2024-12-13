Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США 14 граждан КНДР обвинили в краже личности и отмывании денег

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Суд в США предъявил обвинения 14 гражданам КНДР в краже личности, отмывании денег и нарушении санкций. Об этом говорится в пресс-релизе американского Минюста.

Источник: AP 2024

Граждане КНДР скрывали свою реальную личность и удаленно устраивались в американские компании и НКО в качестве IT-специалистов, утверждает Минюст. Подозреваемые при найме на работу использовали украденные личности или платили гражданам США, чтобы те проходили интервью и участвовали в удаленных рабочих встречах.

Они получали доступ к конфиденциальной информации американских компаний, угрожая разместить ее в интернете, если работодатель не заплатит деньги. По данным Минюста, угрозы не были пустыми и данные действительно оказывались в Сети при отказе платить. Утверждается, что за шесть лет подозреваемые получили не менее $88 млн для Пхеньяна.