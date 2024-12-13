В США 14 граждан КНДР обвинили в краже личности и отмывании денег

Граждане КНДР скрывали свою реальную личность и удаленно устраивались в американские компании и НКО в качестве IT-специалистов, утверждает Минюст. Подозреваемые при найме на работу использовали украденные личности или платили гражданам США, чтобы те проходили интервью и участвовали в удаленных рабочих встречах.
Они получали доступ к конфиденциальной информации американских компаний, угрожая разместить ее в интернете, если работодатель не заплатит деньги. По данным Минюста, угрозы не были пустыми и данные действительно оказывались в Сети при отказе платить. Утверждается, что за шесть лет подозреваемые получили не менее $88 млн для Пхеньяна.