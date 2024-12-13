Неизвестные срубили деревья и оставили людей без света в Осинском районе

В Осинском районе около села Обуса неизвестные срубили две сосны. Одна из них при падении задела провода лини электропередач из-за чего в близлежащих населенных пунктах возникли кратковременные перебои с электричеством. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.