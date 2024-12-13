Омский инструктор по вождению попался на мошенничестве в отношении курсантов

Инструктор одной из омских автошкол предстанет перед судом за мошенничество, жертвами которого стали десять курсантов. Мужчина предлагал за взятку уладить вопрос с экзаменом по вождению.
Согласно материалам следствия, 47-летний инструктор одной из автошкол предлагал свою платную помощь курсантам, у которых были трудности со сдачей экзамена по вождению. Цена вопроса составляла от 3 до 10 тыс. рублей.
Однако все было не так просто — затем мужчина увеличивал стоимость документа. Инструктор аргументировал это возникшими проблемами.
Когда курсанты платили за помощь, мужчина попросту переносил сроки и переставал выходить на связь.
С сентября 2023 года по апрель 2024 года омич таким образом обманул десять человек. Возраст потерпевших варьируется от 18 до 23 лет. Сумма причиненного ущерба составила 291 тыс. рублей.
На мужчину завели уголовное дело по факту мошенничества. Ему грозит до пяти лет колонии.