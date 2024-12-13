Уфимский ТЦ «Мега» эвакуировали из-за сгоревшей в микроволновке пищи

Сегодня днем, 13 декабря, в Уфе эвакуировали торговый центра «Мега». Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
В комплексе, по данным ведомства, подгорела пища в микроволновой печи. Это вызвало сработку автоматической пожарной сигнализации. Никакого горения не возникло, однако из здания было эвакуировано около 2000 человек, среди которых 400 детей.
К счастью, никто не пострадал. Силам экстренных служб была дан отбой.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.