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Родителей подростка, напавшего на детей в Краснодаре, выдворят из России

КРАСНОДАР, 13 дек — РИА Новости. Суд за нарушение режима пребывания в России выдворит из страны родителей подростка, напавшего с ножом на сверстников в школе Краснодара, которые являются гражданами Армении, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани.

Источник: © РИА Новости

По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы № 94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.

В среду суд отказал в аресте школьника, подозреваемого в хулиганстве. В отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя ходить в школу и пользоваться интернетом.

«Суд постановил признать обоих виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2 000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы РФ, с предварительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что они являются гражданами Армении и признаны виновными в нарушении режима пребывания на территории Российской Федерации.