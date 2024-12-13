В Москве погиб глава департамента Минобрнауки: подробности происшествия

В результате дорожно-транспортного происшествия в российской столице погиб директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олег Чурилов. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Появились первые подробности о происшествии. По данным ТАСС, 12 декабря 2024 года водитель грузового автомобиля Mercedes, следовавший по территории спортивного комплекса «ВТБ-Арена» в районе дома № 36 на Ленинградском проспекте, не заметил шедшего в темноте Чурилова и сбил его, когда сдавал задним ходом. Чиновника Минобрнауки срочно госпитализировали в медицинское учреждение с многочисленными травмами и переломами, но спасти пострадавшего врачам не удалось.
В отношении водителя грузового автомобиля уже возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Ему грозит реальный срок лишения свободы в случае установления судом наличия вины в данном ДТП.
О погибшем 51-летнем Чурилове известно, что должность главы департамента в Минобрнауки РФ он занял в апреле 2022 года. До этого мужчина, окончивший Финансовую академию при правительстве РФ, несколько лет работал директором Совместного центра трансфера технологий Российской академии наук и «Роснано». Он неоднократно давал интервью российским средствам массовой информации, рассказывая о достижениях отечественных ученых и студентов.