В Москве погиб глава департамента Минобрнауки: подробности происшествия

Появились первые подробности о происшествии. По данным ТАСС, 12 декабря 2024 года водитель грузового автомобиля Mercedes, следовавший по территории спортивного комплекса «ВТБ-Арена» в районе дома № 36 на Ленинградском проспекте, не заметил шедшего в темноте Чурилова и сбил его, когда сдавал задним ходом. Чиновника Минобрнауки срочно госпитализировали в медицинское учреждение с многочисленными травмами и переломами, но спасти пострадавшего врачам не удалось.