Экс-главе Тукаевского района Фаилу Камаеву продлили домашний арест на 2 месяца

«Татар-информ» рассказывал, что в 2022 году Фаил Камаев попался на взятке в 1,3 млн рублей от представителя коммерческой организации. За эту сумму, по версии следствия, экс-глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.