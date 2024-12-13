В Челябинске школьница сломала кисти рук, исполняя интернет-челлендж

Именно это и случилось с четвероклассницей. После того, как её подкинули, она сильно ударилась руками об пол. Сообщается, что ни ученики, ни учительница сразу не поняли, что именно произошло. Время шло, а кисти рук девочки продолжали болеть. Как выяснилось позднее, у ребёнка оказались сломаны кисти рук.