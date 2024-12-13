В Челябинске школьница сломала кисти рук, исполняя интернет-челлендж

Четвероклассница из Образовательного центра № 1 стала очередной жертвой интернет-трендов. После неудачного приземления у неё стали сильно болеть руки, а позднее ей пришлось обратиться к врачу.
Об инциденте сообщили многие СМИ, в том числе «ЧелябинскСегодня». Насколько известно сейчас, девочка пыталась повторить тренд из социальной сети «Тик-Ток». Так называемый «полёт супермена» предполагает, что один человек, подобно персонажу американских комиксов, прыгает вперёд. В этом момент его на руки ловят другие люди, после чего подкидывают вверх. Многие дети, попытающиеся повторить тренд, получают травмы в момент приземления.
Именно это и случилось с четвероклассницей. После того, как её подкинули, она сильно ударилась руками об пол. Сообщается, что ни ученики, ни учительница сразу не поняли, что именно произошло. Время шло, а кисти рук девочки продолжали болеть. Как выяснилось позднее, у ребёнка оказались сломаны кисти рук.
Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. Сообщается, что ОЦ № 1 ждёт проверка. Прокуратура Калининского района оценит работу учреждения, в особенности, как его работники следят за безопасностью детей.