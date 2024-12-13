В Челябинске пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на 7 этаже

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, по прибытию пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры на седьмом этаже густо валил черный дым. Огнеборцы поднялись туда по автолестнице. В задымленной квартире они обнаружили мужчину и вывели его на свежий воздух.