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В Челябинске пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на 7 этаже

В Челябинске загорелась квартира в жилой многоэтажке.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Огнеборцы не допустили трагедии на пожаре в Челябинске. Огнем охватило квартиру на седьмом этаже жилого дома по проспекту Победы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, по прибытию пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры на седьмом этаже густо валил черный дым. Огнеборцы поднялись туда по автолестнице. В задымленной квартире они обнаружили мужчину и вывели его на свежий воздух.

Никто во время пожара не пострадал. Возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Причину ЧП предстоит установить специалистам дознания.

МЧС
пожары