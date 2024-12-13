Вылетевший из Петербурга в Москву рейс вынужденно сел из-за незакрытого люка

Ранее сообщалось, что самолет рейса FV6127 Санкт-Петербург — Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине. «Причиной инцидента стал незакрытый наземным персоналом люк. В ходе предполетного осмотра экипаж не заметил этого, что привело к негерметичности самолета во время полета», — сказал он.