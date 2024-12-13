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Вылетевший из Петербурга в Москву рейс вынужденно сел из-за незакрытого люка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») после вылета из Петербурга в Москву вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземным персоналом люка. Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что самолет рейса FV6127 Санкт-Петербург — Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине. «Причиной инцидента стал незакрытый наземным персоналом люк. В ходе предполетного осмотра экипаж не заметил этого, что привело к негерметичности самолета во время полета», — сказал он.

Ранее в пресс-службе авиакомпании сообщили, посадка самолета совершена в 08:22. Аварийная ситуация в аэропорту не объявлялась.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту данной ситуации в части исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Резервным бортом из Пулково должны вылететь 84 человека, сообщили в пресс-службе ведомства.