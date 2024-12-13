В Омской области водитель автобуса поставил жизни детей под угрозу из-за спешки

Полицейские остановили школьный автобус и проверили документы водителя. Им оказался 66-летний местный житель. Как пояснил сотрудникам полиции мужчина, автобус направлялся в Омск на экскурсию. На опасный маневр мужчина решил пойти из-за возможного опоздания. В этот момент в салоне автобуса находились шесть учащихся и один преподаватель.