В Омской области водитель автобуса поставил жизни детей под угрозу из-за спешки

Сегодня утром, 13 декабря, на 24-м километре трассы Омск — Русская Поляна водитель школьного автобуса с детьми внутри выехал на встречку — мужчину не остановили запрещающие обгон дорожные знаки и сотрудники ДПС, которые находились поблизости.
Полицейские остановили школьный автобус и проверили документы водителя. Им оказался 66-летний местный житель. Как пояснил сотрудникам полиции мужчина, автобус направлялся в Омск на экскурсию. На опасный маневр мужчина решил пойти из-за возможного опоздания. В этот момент в салоне автобуса находились шесть учащихся и один преподаватель.
В итоге на омича завели административное дело. Теперь мужчине грозит штраф до 5 тыс. рублей и лешиние водительских прав сроком до полугода.