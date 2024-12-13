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В Омской области водитель автобуса поставил жизни детей под угрозу из-за спешки

Мужчина вез школьников на экскурсию и пошел за запрещенный обгон.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 13 декабря, на 24-м километре трассы Омск — Русская Поляна водитель школьного автобуса с детьми внутри выехал на встречку — мужчину не остановили запрещающие обгон дорожные знаки и сотрудники ДПС, которые находились поблизости.

Полицейские остановили школьный автобус и проверили документы водителя. Им оказался 66-летний местный житель. Как пояснил сотрудникам полиции мужчина, автобус направлялся в Омск на экскурсию. На опасный маневр мужчина решил пойти из-за возможного опоздания. В этот момент в салоне автобуса находились шесть учащихся и один преподаватель.

В итоге на омича завели административное дело. Теперь мужчине грозит штраф до 5 тыс. рублей и лешиние водительских прав сроком до полугода.