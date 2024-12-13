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Ещё один омский чиновник стал фигурантом уголовного дела

Районным чиновникам придётся ответь за получение взятки.

Следственный комитет по Омской области сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «получение взятки группой лиц, в крупном размере». Фигурантами дела являются директор и его зам муниципального унитарного учреждения Черлакского района.

Доказательства для возбуждения уголовного дела предоставили сотрудники УБЭП УМВД по Омской области. По версии следствия, летом этого года подозреваемые получили в 245 тысяч рублей от руководителя ООО за заключение договора об оказании услуг.

Пока подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Ведётся следствие. Название предприятия, на котором работали фигуранты дела, не называются. По данным издания «ОмскИнформ» это муниципальное предприятие «Тепловодоснабжение» Черлакского района.