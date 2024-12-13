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В Волжском в общежитии мужчина угрожал зарезать семью с ребенком

Под Волгоградом мужчину отправили в СИЗО за угрозу убийством семье.

Источник: Комсомольская правда

Волжский горсуд избрал меру пресечения мужчине, который угрожал зарезать семью с ребенком. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, Белашова отправили в СИЗО до 10 февраля 2025 года. Инцидент случился 8 декабря в одном из общежитий. Ранее соседи поругались. При случайной встрече конфликт продолжился. Когда семья приехала домой, Белашов подошел для разговора. Он стал толкать женщину на глазах у ребенка, который сидел в машине.

— После чего подбежал к своему автомобилю, припаркованному поблизости, где взял нож, быстрым шагом подошел к потерпевшим высказал угрозу убийством, которую семья восприняла как реальную, — уточнили в облсуде.

Сотрудники регионального следкома завели уголовное дело и настаивали на изоляции подозреваемого. Сторона защиты возражала, но суд отправил мужчину в изолятор. Расследование продолжается.