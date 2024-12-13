В Волжском в общежитии мужчина угрожал зарезать семью с ребенком

Волжский горсуд избрал меру пресечения мужчине, который угрожал зарезать семью с ребенком. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, Белашова отправили в СИЗО до 10 февраля 2025 года. Инцидент случился 8 декабря в одном из общежитий. Ранее соседи поругались. При случайной встрече конфликт продолжился. Когда семья приехала домой, Белашов подошел для разговора. Он стал толкать женщину на глазах у ребенка, который сидел в машине.