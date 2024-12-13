Шестилетний ребёнок утонул в реке в Темиртау

Трагедия произошла в районе моста через реку Нура.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели ДЧС. Силами оперативного спасательного отряда извлечено из воды тело мальчика 2018 года рождения. Причины инцидента устанавливаются.
Ребёнок, находившийся без присмотра взрослых, провалился под лёд и утонул в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия произошла в районе моста через реку Нура.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели ДЧС. Силами оперативного спасательного отряда извлечено из воды тело мальчика 2018 года рождения. Причины инцидента устанавливаются.