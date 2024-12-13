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Шестилетний ребёнок утонул в реке в Темиртау

Ребёнок, находившийся без присмотра взрослых, провалился под лёд и утонул в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: ДЧС Карагандинской области

Трагедия произошла в районе моста через реку Нура.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели ДЧС. Силами оперативного спасательного отряда извлечено из воды тело мальчика 2018 года рождения. Причины инцидента устанавливаются.

МЧС