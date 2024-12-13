Пассажирка «ВАЗа» пострадала в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

Как выяснилось, ДТП произошло 12 декабря. Предварительно, 40-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris ехала на потенциально опасной скорости и во время обгона не справилась с управлением. В итоге произошло столкновение с «ВАЗ 211440» под управлением 84-летнего водителя.