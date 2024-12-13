Пассажирка «ВАЗа» пострадала в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

На трассе Миллерово — Вешенская в Ростовской области произошла лобовая авария, в которой пострадала пассажирка одной из машин. Детали рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как выяснилось, ДТП произошло 12 декабря. Предварительно, 40-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris ехала на потенциально опасной скорости и во время обгона не справилась с управлением. В итоге произошло столкновение с «ВАЗ 211440» под управлением 84-летнего водителя.
— Водителям помощь не потребовалась, но пострадала 50-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Женщину увезли в больницу с места происшествия. Причины случившегося должны выяснить сотрудники полиции, — рассказали в Госавтоинспекции.
Напомним, ранее автолюбителей предупредили о непогоде и скользких дорогах. Всем рекомендуют быть предельно осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.