Житель Мозыря пойдет под суд за то, что ограбил умершего друга

В Мозыре пенсионер обокрал умершего друга, но о преступлении стало известно, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
В милицию обратилась жительница Мозыря, сообщившая о пропаже лодки, которая принадлежала ее умершему мужу. Горожанка рассказала, что ее супруг с другом примерно 20 лет назад купили вскладчину лодку «Казанку». Знакомый со временем совсем перестал пользоваться лодкой, и тогда ее муж выплатил тому его долю и стал единственным владельцем лодки. Правда, оформлением лодки они не занимались.
Пропавшую лодку правоохранители нашли на берегу реки Припять. Также подтвердилось то, что лодку присвоил тот самый друг покойного.
В милиции 72-летний мозырянин признался, что считал, что никто не знает о том, что умерший друг рассчитался с ним за лодку, а документы и вовсе были оформлены на него. Поэтому он и решил забрать лодку себе.
Теперь жителя Мозыря будут судить за кражу.
Между тем новое мошенничество с проблемами со связью распространяется в Беларуси.
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А минчанин попал в милицию из-за $5000, подаренных польской бабушкой жены.