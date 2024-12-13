Житель Мозыря пойдет под суд за то, что ограбил умершего друга

В милицию обратилась жительница Мозыря, сообщившая о пропаже лодки, которая принадлежала ее умершему мужу. Горожанка рассказала, что ее супруг с другом примерно 20 лет назад купили вскладчину лодку «Казанку». Знакомый со временем совсем перестал пользоваться лодкой, и тогда ее муж выплатил тому его долю и стал единственным владельцем лодки. Правда, оформлением лодки они не занимались.