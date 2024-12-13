Челябинец чуть не погиб при пожаре в своей квартире

Челябинские огнеборцы спасли мужчину от гибели во время пожара в одной из квартир многоэтажки на проспекте Победы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России Челябинской области.
По информации ведомства, очевидцы заметили, как из окна квартиры на седьмом этаже повалил черный дым. На место ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения.
В квартиру сотрудники МЧС попали через окно по автолестнице. Внутри задымленного помещения они нашли хозяина жилища и благополучно вывели его наружу.
В результате пожара никто не пострадал. Пламя потушили на площади 10 квадратов. Причину установят специалисты дознания.