Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинец чуть не погиб при пожаре в своей квартире

Мужчину благополучно эвакуировали.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Челябинские огнеборцы спасли мужчину от гибели во время пожара в одной из квартир многоэтажки на проспекте Победы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России Челябинской области.

По информации ведомства, очевидцы заметили, как из окна квартиры на седьмом этаже повалил черный дым. На место ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения.

В квартиру сотрудники МЧС попали через окно по автолестнице. Внутри задымленного помещения они нашли хозяина жилища и благополучно вывели его наружу.

В результате пожара никто не пострадал. Пламя потушили на площади 10 квадратов. Причину установят специалисты дознания.

МЧС
пожары