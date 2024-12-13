Проректора ПИМУ задержали в Нижнем Новгороде по подозрению во взятке

Полицейские установили, что в период с 2017 года по 2019 год 55-летний проектор вуза получил около 500 тыс. рублей от представителя ООО за гарантированный выигрыш на аукционе по капитальному ремонту систем вентиляции.
Также за незаконное денежное вознаграждение злоумышленник обеспечил подрядчику заключение прямых договоров и беспрепятственную приемку работ. В дальнейшем фигурант распорядился деньгами по своему усмотрению.
На основании материалов, собранных полицейскими, СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России и следственных органов 12 декабря провели обыски по месту проживания и работы подозреваемого.
В результате изъяты доказательства преступления в виде документов и предметов.
Сейчас злоумышленник заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что доцент вуза Тольятти предстанет перед судом за взятку.
В период с сентября 2021 года по март 2023 года обвиняемый получил не менее 150 тыс. рублей в качестве взятки за оказание студентам содействия в получении зачетов и экзаменов. Предполагалось, что учащиеся получат результаты по академическому плану без фактического прохождения установленных процедур.
Сообщалось также, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего преподавателя кафедры агротехнологического университета.