Проректора ПИМУ задержали в Нижнем Новгороде по подозрению во взятке

В период с сентября 2021 года по март 2023 года обвиняемый получил не менее 150 тыс. рублей в качестве взятки за оказание студентам содействия в получении зачетов и экзаменов. Предполагалось, что учащиеся получат результаты по академическому плану без фактического прохождения установленных процедур.