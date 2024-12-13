Spiegel: над американской авиабазой Рамштайн в ФРГ заметили неизвестные дроны

Согласно конфиденциальному отчету германских органов безопасности, как пишет издание, вечером 3 и 4 декабря над крупной военной базой США было зафиксировано множество беспилотников. Несмотря на интенсивные поисковые меры, ни одного оператора БПЛА найти не удалось, указывает журнал. По данным Der Spiegel, в последние недели над объектами, принадлежащими германскому оборонному концерну Rheinmetall и химическому гиганту BASF, также были замечены беспилотники, их происхождение установить не удалось.
Представитель Минобороны ФРГ не прокомментировала на брифинге данную информацию.
В августе газета Bild со ссылкой на собственные источники написала, что беспилотники были замечены, в частности, над АЭС, химическими предприятиями и терминалом по приему СПГ в Брунсбюттеле (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Прокуратура Фленсбурга подтвердила начало предварительного расследования по подозрению в агентурной деятельности в диверсионных целях в связи с неоднократными полетами дронов над объектами критической инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне.