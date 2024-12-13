Омские полицейские поймали серийного расхитителя колбасы и сыров

Полицейские подозревают 47-летнего омича в краже продуктов из семидесяти магазинов. После того, как мужчине удавалось вынести товар на улицу, он практически сразу же продавал его прохожим.
Омич успешно грабил продуктовые супермаркеты и строительные магазины на протяжении семи месяцев. Первую кражу мужчина совершил в конце марта 2024 года. Тогда он украл из магазина 20 упаковок сыра.
Товар мужчина прятал под верхней одеждой, либо просто складывал в пакет. Чаще всего омич крал сыр, колбасу и кофе. Меньшей популярностью у него пользовались шампуни, дезодоранты и зубная паста. Иногда грабитель выносил из магазина светодиодную ленту и строительные материалы.
Как сообщили в пресс-службе полиции, мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные деяния, а также оборот наркотиков.
В общей сложности омичу удалось таким образом ограбить магазины на 690 тыс. рублей. В скором времени суд приступит к рассмотрению уголовного дела.