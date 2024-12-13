Омские полицейские поймали серийного расхитителя колбасы и сыров

Товар мужчина прятал под верхней одеждой, либо просто складывал в пакет. Чаще всего омич крал сыр, колбасу и кофе. Меньшей популярностью у него пользовались шампуни, дезодоранты и зубная паста. Иногда грабитель выносил из магазина светодиодную ленту и строительные материалы.