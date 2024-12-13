Пожар произошел в ТЦ в центре Витебска

«Спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ “Беларусь” на улице Генерала Белобородова».
Там также отмечается, что по прибытии подразделениями МЧС было обнаружено задымление на первом этаже здания. На месте работают 20 единиц техники и более 80 пожарных.
Работниками МЧС из торгового центра были спасены десять человек, еще 215 — эвакуированы. По предварительным данным, пострадали трое — они госпитализированы с отравлением продуктами горения.
Позже Витебский горисполком проинформировал, что в связи с возгоранием в ТЦ шествие Дедов Морозов и другие праздничные мероприятия, запланированные в городе на пятницу, отменены.