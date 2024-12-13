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Пожар произошел в ТЦ в центре Витебска

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Пожар произошел в торговом центре «Беларусь», расположенном в центре Витебска, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Источник: Telegram / МЧС Беларуси

«Спасатели выехали по сообщению о загорании на первом этаже в ТЦ “Беларусь” на улице Генерала Белобородова».

говорится в сообщении.

Там также отмечается, что по прибытии подразделениями МЧС было обнаружено задымление на первом этаже здания. На месте работают 20 единиц техники и более 80 пожарных.

Работниками МЧС из торгового центра были спасены десять человек, еще 215 — эвакуированы. По предварительным данным, пострадали трое — они госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Позже Витебский горисполком проинформировал, что в связи с возгоранием в ТЦ шествие Дедов Морозов и другие праздничные мероприятия, запланированные в городе на пятницу, отменены.

МЧС
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