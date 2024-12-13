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В Дагестане спасли четырех лошадей, застрявших в глиняной яме

МАХАЧКАЛА, 13 дек — РИА Новости. Четырех лошадей, застрявших в глиняной яме в Кизлярском районе Дагестана, спасли местные жители, одно животное погибло, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео, на котором лошади провалились в яму и увязли в глине. В администрации Кизлярского района ранее сообщили РИА Новости, что в грязевую ловушку, предположительно, попали семь скакунов, на помощь им пришли местные жители, двое животных погибли.

«Инцидент произошел на землях отгонного животноводства в Кизлярском районе. На него оперативно отреагировали в МЧС, однако помощь профессиональных спасателей не потребовалась — местные жители самостоятельно вытащили животных. Действительно, одну лошадь спасти не удалось, но остальные четыре живы, их здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации района также подтвердили РИА Новости, что погибла одна лошадь. Один из спасенных скакунов получил увечья.