Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по маршрутке в Херсонской области

Ранее, 10 декабря, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за неделю из-за обстрелов ВСУ пострадали 45 мирных жителей и пять погибли. Он уточнил, что всего ВСУ выпустили по гражданским объектам 1290 боеприпасов.