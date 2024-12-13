Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по маршрутке в Херсонской области

«Сегодня на въезде в Голую Пристань произошел вопиющий акт террора. Два FPV-дрона противника атаковали пассажирскую маршрутку, выполнявшую регулярный рейс», — отметил он в Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что в результате атаки погиб мужчина и еще два человека были ранены. В данный момент спасением их жизней занимаются медики.
«Эти злодеяния нельзя оправдать никакими целями или стратегиями. Они нацелены на уничтожение мирных граждан», — подчеркнул Сальдо.
Ранее, 10 декабря, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за неделю из-за обстрелов ВСУ пострадали 45 мирных жителей и пять погибли. Он уточнил, что всего ВСУ выпустили по гражданским объектам 1290 боеприпасов.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.