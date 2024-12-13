В Костроме подростка арестовали за попытку убить таксиста

«Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя г. Буя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 12 декабря подросток находился в автомобиле такси в городе Костроме. Действуя умышленно, желая причинить смерть незнакомому водителю, подозреваемый ножом нанес ему удар в область шеи. «Подозреваемый не смог довести свой преступный умысел на убийство до конца по независящим от него обстоятельствам в связи с тем, что потерпевший оказал нападавшему активное сопротивление, после чего ему была оказана медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе, отметив, что с места преступления подозреваемый скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии.