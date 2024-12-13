Сибаец едва не убил свою бабушку из-за того, что она написала на него заявление в полицию

В минувшем августе пьяный обвиняемый ударил по голове свою бабушку за то, что его привлекли к уголовной ответственности после того, как она написала на него заявление в полицию. В результате пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.