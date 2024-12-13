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Сибаец едва не убил свою бабушку из-за того, что она написала на него заявление в полицию

Житель Башкирии разбил голову своей бабушке за то, что она сдала его полиции.

Источник: Комсомольская правда

Житель башкирского города Сибай предстал перед судом за то, что едва не убил родственницу. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

В минувшем августе пьяный обвиняемый ударил по голове свою бабушку за то, что его привлекли к уголовной ответственности после того, как она написала на него заявление в полицию. В результате пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Подсудимый признал вину. Сибайский городской суд назначил ему три года колонии строгого режима.

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