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Перед судом предстал похититель лошадей из Ишимбая

Житель Башкирии получил срок за похищение лошади и жеребенка.
Источник: Комсомольская правда

Жителя башкирского города Ишимбай осудили за грабеж. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Ночью обвиняемый вместе со знакомыми приехал на ферму в деревне Азнаево. Злоумышленники, угрожая сотруднику, похитили лошадь и жеребенка породы «башкирская» и увезли их на машине «ГАЗ-53». Причиненный коммерсанту ущерб оценивается в размере 150 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение с угрозой применения насилия». Подсудимый не признал вину. Ишимбайский городской суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

— Материалы дела в отношении его соучастников выделены в отдельное производство, — сообщает надзорное ведомство.

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