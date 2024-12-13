Перед судом предстал похититель лошадей из Ишимбая

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение с угрозой применения насилия». Подсудимый не признал вину. Ишимбайский городской суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года. Приговор еще не вступил в законную силу.