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В Ростове-на-Дону произошел пожар в частном доме

В Ростове на Всесоюзной произошел пожар в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 13 декабря на улице Всесоюзной, 47.

По предварительной информации ведомства, честный дом начал полыхать около 17:40. Очевидцы, увидев столб черного дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь буквально за считанные минуты охватил порядка ста квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 19:34. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали семь спецмашин и 20 пожарных. Причина возгорания устанавливается.