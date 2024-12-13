В Ростове-на-Дону произошел пожар в частном доме

По предварительной информации ведомства, честный дом начал полыхать около 17:40. Очевидцы, увидев столб черного дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь буквально за считанные минуты охватил порядка ста квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 19:34. К счастью, обошлось без пострадавших.