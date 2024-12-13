На Ставрополье в ДТП пострадали шесть человек

«Водитель легкового автомобиля “Лада Гранта”, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения, допустил неконтролируемый занос, после чего столкнулся с легковым автомобилем “Лада Приора”. В результате автоаварии 31-летний мужчина (водитель) и три несовершеннолетних пассажира 10, 13 и 13 лет автомобиля “Лада Гранта”, а также 29-летний водитель и 25-летняя пассажир [»Лады Приоры«] госпитализированы в Нефтекумскую больницу», — говорится в сообщении.