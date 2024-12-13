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На Ставрополье в ДТП пострадали шесть человек

Среди них трое детей.

Источник: РИА "Новости"

ПЯТИГОРСК, 13 декабря. /ТАСС/. На Ставрополье в Нефтекумском округе в результате аварии пострадали шесть человек. Трое из них — дети, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

«Водитель легкового автомобиля “Лада Гранта”, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения, допустил неконтролируемый занос, после чего столкнулся с легковым автомобилем “Лада Приора”. В результате автоаварии 31-летний мужчина (водитель) и три несовершеннолетних пассажира 10, 13 и 13 лет автомобиля “Лада Гранта”, а также 29-летний водитель и 25-летняя пассажир [»Лады Приоры«] госпитализированы в Нефтекумскую больницу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что столкновение, по предварительным данным, произошло 13 декабря примерно в 17 часов на 70-м км автодороги Буденновск — Ачикулак — Нефтекумск.

Сообщается, что водитель «Лады Гранты» за последние два года к административной ответственности не привлекался. По факту автоаварии проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.