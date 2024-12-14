Минздрав: Cреди пострадавших при пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске двое детей

Согласно имеющейся информации, всего медицинская помощь потребовалась 15 пострадавшим. Отмечается, что среди них двое детей.
«В детский областной клинический центр обратились два ребенка, из которых один госпитализирован, второму помощь оказана амбулаторно», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
В общей сложности были госпитализированы 12 человек. При этом двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и сейчас они в реанимации.
Напомним, что в пятницу, 13 декабря, в Витебске произошел пожар в торговом центре «Беларусь». В связи с данным происшествием в городе были отменены все праздничные мероприятия.