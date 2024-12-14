Лебедев: в Херсоне зафиксировали серию мощных прилётов

В городе Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины, зафиксированы «прилёты», заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Херсон, два мощных прилёта на шуменском, и следом третий», — написал он в Telegram.
Подпольщик добавил, что после «прилётов» начался пожар.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по РСЗО под Сумами, из которых обстреливали Курскую область.
Кроме того, Лебедев рассказал, что военнослужащие РФ нанесли удары по военным объектам в Львовской области.