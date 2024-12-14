Центр Астаны остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей

В пятницу в центре Астаны произошло масштабное отключение электричества, затронувшее жилые комплексы и административные здания.
Как сообщает пресс-служба электрораспределительной компании «Астана РЭК», причиной инцидента стало хищение кабельной линии.
На подстанции «Чубары» зафиксировали отключение ячеек напряжением 10 кВ, в результате чего три распределительных пункта вышли из строя. На месте происшествия работают четыре оперативные бригады, ведутся переключения для восстановления подачи электричества.
Согласно данным компании, без света остаются 11 жилых комплексов, включая здание Министерства иностранных дел Казахстана.
Как передает корреспондент РИА Новости, перебои с электроснабжением затронули район, где расположены здания министерств, правительства и парламента Казахстана, а также территории вблизи резиденции президента, находящейся примерно в километре от зоны отключения.
Ранее власти Германии призвали жителей готовиться к отключениям электричества и ЧС.